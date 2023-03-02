Узнать больше

«Известия»: Минтранс России призвал ограничить время работы таксистов

Короткая ссылка
Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

В ведомстве предложили ограничить время работы таксистов 12 часами, после которых они не смогут взять новый заказ от агрегатора.

Мера позволит сократить риски происшествий и причинения вреда здоровью россиян, уточнили в Минтрансе.

Госдума на заседании 22 декабря приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий работу такси.

Также сообщалось, что в декабре число поездок на такси в Москве выросло на 57% по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что число заказов такси растёт и составляет 11—13 на одно такси в день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить