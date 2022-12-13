Число поездок на такси в Москве выросло на 57% по сравнению с 2019 годом

Количество поездок на такси в Москве увеличилось на 57% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает РИАМО.

«За последние четыре года число поездок на такси максимальное. Более 1 млн среднесуточно. Это плюс 57% относительно 2019 года по количеству поездок», — заявил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Михаил Кизлык.

По его словам, число заказов такси растёт и составляет 11—13 заказов на одно такси в день.

Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков высказался о рентабельности бизнеса.