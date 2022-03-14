В профсоюзе такси высказались о рентабельности бизнеса

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков высказался о рентабельности бизнеса.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что заработки таксистов и финансовые поступления автопарков снизились из-за возросшей стоимости запчастей и повышения стоимости машин.

«Цены на автомобили и запчасти выросли вдвое, в результате рентабельность такси приближается к нулю. Если такая ситуация с тарифами агрегаторов и расценками дилеров на машины сохранится, то мы, может быть, ещё два-три месяца продержимся», — сказал Попков.

По его словам, заработок таксистов снизился в том числе из-за уменьшения количества вызовов. Как уточнил эксперт, если в начале 2022 года шофёр зарабатывал в среднем до 5 тыс. рублей за смену, то теперь его доход составляет до 3 тыс.

Ранее агрегатор такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения.

Также сообщалось, что «Ситимобил» объявил о прекращении своей деятельности.