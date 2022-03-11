Агрегатор такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения

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Агрегатор такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Пока российский офис продолжает работать в обычном режиме.
Агрегатор такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Глобальный офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения... Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками», — отметили в компании.

Уточняется, что из-за ситуации в мире многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что «существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию». 

Ранее профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с ФАН оценил возможные последствия ухода с рынка газированных напитков западного производства.

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