Агрегатор такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Пока российский офис продолжает работать в обычном режиме.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Глобальный офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения... Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками», — отметили в компании.

Уточняется, что из-за ситуации в мире многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что «существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию».

Ранее профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с ФАН оценил возможные последствия ухода с рынка газированных напитков западного производства.