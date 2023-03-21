Аналитики назвали среднюю зарплату российского таксиста

Аналитики провели исследование и назвали среднюю зарплату российского таксиста. Кроме того, эксперты рассказали, как изменилось количество вакансий для таксистов за последние годы. Результаты совместного исследования «Авито Работы» и Salary Index имеются в распоряжении RT.

По данным на март текущего года, средняя зарплата российского таксиста составляет чуть более 58 тыс. рублей.

При этом, как выяснили эксперты, самые высокие заработки у таксистов двух столиц: в Москве их ежемесячный заработок стремится к отметке 95 тыс. рублей в месяц, в Петербурге преодолел планку в 80 тыс. рублей.

Отмечается, что до 2019 года рынок такси в России быстро рос.

«В пандемийном 2020 году были введены ограничения, чтобы поддержать спрос на услуги такси и найти дополнительные источники дохода, компании стали активно вводить доставку через такси. Это решение в том числе способствовало более быстрым темпам восстановления рынка после пандемии», — рассказали специалисты.

При этом в 2021 году темпы роста предложения для таксистов замедлились.

«Однако уже в 2022 году объёмы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок — +259% относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши, и с тем, что таксопарки стали гораздо чаще искать водителей на онлайн-платформах. Тенденция к росту предложения для таксистов сохраняется и в этом году», — говорится в исследовании.

По итогам января — февраля 2023 года, число вакансий увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявили аналитики.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что правительство города предоставит сервисам каршеринга и такси субсидии в размере 450 млн рублей на развитие отрасли.