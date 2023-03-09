Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что правительство города предоставит сервисам каршеринга и такси субсидии в размере 450 млн рублей на развитие отрасли.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

За 11 лет компании такси уже получили субсидии в размере 1,8 млрд рублей, что помогло им приобрести более 70 тыс. новых автомобилей. А с 2018 года помощь стали получать сервисы каршеринга, что позволило им закупить 39 тыс. новых авто, уточнил Ликсутов.

«В этом году правительство Москвы выделило на развитие сервисов 450 млн рублей. Благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надёжные автомобили, что повышает безопасность поездок», — приводятся в материале слова вице-мэра.

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