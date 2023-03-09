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Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что правительство города предоставит сервисам каршеринга и такси субсидии в размере 450 млн рублей на развитие отрасли.
Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

За 11 лет компании такси уже получили субсидии в размере 1,8 млрд рублей, что помогло им приобрести более 70 тыс. новых автомобилей. А с 2018 года помощь стали получать сервисы каршеринга, что позволило им закупить 39 тыс. новых авто, уточнил Ликсутов.

«В этом году правительство Москвы выделило на развитие сервисов 450 млн рублей. Благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надёжные автомобили, что повышает безопасность поездок», — приводятся в материале слова вице-мэра.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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