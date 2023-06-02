Психолог Тур назвала инстинкт самосохранения и стресс главными причинами набора веса
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В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что одна из наиболее распространённых причин — РПП (расстройства пищевого поведения). По её словам, в эту категорию входят не только булимия, анорексия и другие известные расстройства.
«К девиантному пищевому поведению относится и любовь к чаям для похудения, особенно вместе с тортиками и плюшками, и бесконечные диеты типа «сегодня пир, завтра худеть». Такие привычки формируют зависимость и РПП», — пояснила Тур.
Ещё одной причиной набора веса она назвала заедание стресса, когда еда становится источником получения счастья.
«Чаще всего выбирается что‐то сладкое или солёное. Потому что в таких продуктах содержатся экзорфины, гормоноподобные вещества, которые вызывают кратковременное ощущение внутреннего счастья», — сказала психолог.
Тройку лидеров среди виновников набора веса замыкают личная история и переживания, которые спровоцировали сильный эмоциональный отклик.
«Лишний вес стал крепостью, потому что включился инстинкт самосохранения, а мозг получил установку стать большим и неуязвимым», — заключила Тур.
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