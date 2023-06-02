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Психолог Тур назвала инстинкт самосохранения и стресс главными причинами набора веса

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В наборе веса всегда виновата психосоматика, если нет проблем со здоровьем, заявила врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур.
Психолог Тур назвала инстинкт самосохранения и стресс главными причинами набора веса
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В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что одна из наиболее распространённых причин — РПП (расстройства пищевого поведения). По её словам, в эту категорию входят не только булимия, анорексия и другие известные расстройства.

«К девиантному пищевому поведению относится и любовь к чаям для похудения, особенно вместе с тортиками и плюшками, и бесконечные диеты типа «сегодня пир, завтра худеть». Такие привычки формируют зависимость и РПП», — пояснила Тур.

Ещё одной причиной набора веса она назвала заедание стресса, когда еда становится источником получения счастья.

«Чаще всего выбирается что‐то сладкое или солёное. Потому что в таких продуктах содержатся экзорфины, гормоноподобные вещества, которые вызывают кратковременное ощущение внутреннего счастья», — сказала психолог.

Тройку лидеров среди виновников набора веса замыкают личная история и переживания, которые спровоцировали сильный эмоциональный отклик.

«Лишний вес стал крепостью, потому что включился инстинкт самосохранения, а мозг получил установку стать большим и неуязвимым», — заключила Тур.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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