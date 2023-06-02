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Психолог Таланов рассказал, как избавиться от вредных привычек летом

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Психолог Роман Таланов рассказал, как избавиться от вредных привычек, с которыми человек сталкивается в летний период.
Психолог Таланов рассказал, как избавиться от вредных привычек летом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

Среди вредных привычек он назвал долгое пребывание под открытым солнцем, неправильный режим сна и питания, прокрастинацию, неправильную расстановку приоритетов, зависимость от интернета и телевидения, а также чрезмерные физические нагрузки.

Лучше всего не отдаваться отдыху полностью, а уделить время занятиям или построить планы на будущее, отметил Таланов.

Психолог также посоветовал уделять внимание живому общению с друзьями и семьёй, а также чтению и изучению новых навыков.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими.

По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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