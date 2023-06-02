Детский омбудсмен: в Тульской области повысят качество медпомощи детям в школах

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова заявила, что российский субъект становится пилотным регионом проекта по повышению качества медицинской помощи детям в школах.

Как отметила Зыкова в беседе с Тульской службой новостей, статистика показывает, что 30% детей, приходя в первый класс, имеют заболевания, а к выпуску этот показатель возрастает до 60—65%. Самые частые проблемы со здоровьем связаны со зрением и осанкой.

В связи с этим, по мнению омбудсмена, в школах нужно развивать консультации, коррекцию и профилактику, а качество осмотров должно вырасти. Вместе с этим также необходимо создавать в учебных заведениях реабилитационные центры.

Зыкова отметила, что Тульская область становится пилотным регионом проекта по повышению качества оказания медицинской помощи детям в школах. Это является развитием школьной медицины и в будущем поможет школьникам выпускаться с улучшением, а не с ухудшением здоровья.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.