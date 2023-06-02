Нутрициолог Шарапова посоветовала добавить рыбу в рацион выпускников
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«Можно приготовить рыбу, брокколи, добавить в рацион яйца. На перекус подойдут грецкие орехи», — заявила Шарапова в беседе с Inforeactor.
По её словам, универсальной добавкой станут бананы: в спелых плодах есть триптофан, в зелёных содержится достаточное количество пробиотиков.
Перед сдачей экзамена допустим шоколад.
«Лучше выбрать плитку с высоким содержание какао, от 70—80%. Белый и молочный шоколад не подойдут, к тому же в них содержится больше сахара, а его лучше употреблять в меру», — добавила Шарапова.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.