Нутрициолог Шарапова посоветовала добавить рыбу в рацион выпускников

Нутрициолог Юлия Шарапова дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезными продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.

«Можно приготовить рыбу, брокколи, добавить в рацион яйца. На перекус подойдут грецкие орехи», — заявила Шарапова в беседе с Inforeactor.

По её словам, универсальной добавкой станут бананы: в спелых плодах есть триптофан, в зелёных содержится достаточное количество пробиотиков.

Перед сдачей экзамена допустим шоколад.

«Лучше выбрать плитку с высоким содержание какао, от 70—80%. Белый и молочный шоколад не подойдут, к тому же в них содержится больше сахара, а его лучше употреблять в меру», — добавила Шарапова.

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