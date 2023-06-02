Нутрициолог Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку для завтрака
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«Важно выбирать цельнозерновую крупу, ведь именно в зерновой оболочке содержатся все питательные вещества, время приготовления такой каши составит в среднем 15—20 минут», — сообщила Буторина в беседе с ИА «Север-Пресс».
По её словам, в кашах быстрого приготовления очищенная крупа уже лишена своих полезных свойств.
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