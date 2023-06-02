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Нутрициолог Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку для завтрака

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Врач ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, нутрициолог Елена Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку, так как в ней содержится больше полезных веществ, чем в очищенной.
Нутрициолог Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку для завтрака
  • Gettyimages.ru

«Важно выбирать цельнозерновую крупу, ведь именно в зерновой оболочке содержатся все питательные вещества, время приготовления такой каши составит в среднем 15—20 минут», — сообщила Буторина в беседе с ИА «Север-Пресс».

По её словам, в кашах быстрого приготовления очищенная крупа уже лишена своих полезных свойств.

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