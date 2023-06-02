Диетолог Михалёва: чай и какао тонизируют не хуже кофе

Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что необязательно пить кофе, чтобы взбодриться. Существуют и другие продукты, обладающие тонизирующими свойствами.

Такие продукты можно разделить на две группы: содержащие стимуляторы и те, которые являются непосредственно источником энергии для организма, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Помимо кофе, стимуляторы (кофеин и теобромин) содержатся в чае, особенно зелёном, в какао и продуктах из него, например в шоколаде, сообщила диетолог.

К другой группе можно отнести продукты, содержащие углеводы и белки. Сложные углеводы богаты клетчаткой и дают более долгое ощущение сытости, это фрукты, овощи, хлеб из тёмных сортов муки (ржаной, цельнозерновой, отрубной) и крупы в виде каш или гарниров.

Что касается белковых продуктов, то Михалёва выделила яйца, молочные продукты и орехи.

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