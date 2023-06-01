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Медведев рассказал о фантастическом уровне производства военной техники в России

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Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на фантастический уровень. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев рассказал о фантастическом уровне производства военной техники в России
  • РИА Новости

«Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим», — сказал Медведев в ходе посещения Волгоградской области.

По его данным, в ряды Вооружённых сил России с 1 января по 31 мая 2023 года приняты более 134 тыс. человек.

Также Медведев сообщил, что в России в 2023 году выпустили более 600 танков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

По его словам, Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Соединённых Штатов.

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