Медведев рассказал о фантастическом уровне производства военной техники в России

Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на фантастический уровень. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим», — сказал Медведев в ходе посещения Волгоградской области.

По его данным, в ряды Вооружённых сил России с 1 января по 31 мая 2023 года приняты более 134 тыс. человек.

Также Медведев сообщил, что в России в 2023 году выпустили более 600 танков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

По его словам, Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Соединённых Штатов.