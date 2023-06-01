Медведев рассказал о фантастическом уровне производства военной техники в России
- РИА Новости
«Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим», — сказал Медведев в ходе посещения Волгоградской области.
По его данным, в ряды Вооружённых сил России с 1 января по 31 мая 2023 года приняты более 134 тыс. человек.
Также Медведев сообщил, что в России в 2023 году выпустили более 600 танков.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.
По его словам, Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Соединённых Штатов.