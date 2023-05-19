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Путин: Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Соединённых Штатов.
Путин: Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции

    Об этом Путин заявил в поздравительной телеграмме трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что коллективы оборонных предприятий, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, активно решают поставленные задачи, экспортируют существенные объёмы российской продукции военного назначения, а также уделяют неустанное внимание модернизации производств и наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала.

    Также Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

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