Диетолог Мещерякова посоветовала включить в детский рацион больше белка и овощей летом

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова назвала несколько правил здорового детского питания в летний период.

Необходимо включать в рацион больше белка, так как аминокислоты являются важными компонентами для синтеза собственного белка организма, особенно в период активного роста, объяснила она в беседе с Life.ru.

Специалист посоветовала родителям ограничить содержание в детском рационе так называемых «пустых калорий», которые содержатся в печенье, пряниках, конфетах и других кондитерских изделиях. Вместо этого нужно предлагать детям больше овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами.

По словам диетолога, дневная калорийность детского рациона должна быть увеличена на 15—20% от обычной нормы, что даст ребёнку дополнительную энергию.

Ранее Диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.