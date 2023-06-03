Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гинеколог Банный посоветовал беременным пить больше воды при токсикозе

Короткая ссылка
RT
Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал RT, какие правила стоит соблюдать беременным, чтобы облегчить течение токсикоза. В частности, по словам специалиста, женщинам, ожидающим ребёнка и столкнувшимся с такой проблемой, стоит пить больше воды и соблюдать режим дня.
Гинеколог Банный посоветовал беременным пить больше воды при токсикозе
  • Gettyimages.ru

Тошнота, слабость, чувствительность к запахам и сонливость — частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в первом триместре беременности. Такое состояние называют токсикозом беременных. Чаще всего оно не угрожает здоровью матери и ребёнка, но может доставлять сильный дискомфорт, уточнил Банный.

«Причины появления токсикоза точно неизвестны. Но если обобщить все теории, то ранний токсикоз — это реакция организма на развивающееся плодное яйцо. Тело начинает адаптироваться: меняется гормональный фон, обмен веществ, работа внутренних органов и иммунной системы. Из-за такой перестройки в первом триместре беременности женщины могут плохо себя чувствовать», — объяснил гинеколог.

Чтобы облегчить течение токсикоза, женщине следует соблюдать режим дня, отдыхать, принимать пищу дробно и пить больше воды, посоветовал врач.

«При токсикозе рекомендуется питаться часто, примерно каждые три часа, но небольшими порциями — чтобы не переедать. Пища должна быть лёгкой, но калорийной: бананы, сладкие йогурты, сухофрукты. Многим женщинам помогают перекусы перед сном: чаще всего утренняя тошнота — следствие длительного «голодного» интервала. Ещё рекомендуется пить больше тёплой воды, в том числе со свежим лимоном», — резюмировал Банный.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что корь опасна для беременных женщин: у них инфекция может привести к выкидышу или порокам развития плода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить