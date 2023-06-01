Врач Павлова посоветовала желающим похудеть избавиться от вредных продуктов
Начать надо с отказа от всех вредных продуктов: сладостей, соусов, замороженных готовых блюд, консервов, сообщила врач в интервью kp.ru.
Вместо вредной еды на видное место надо поставить фрукты и овощи. В холодильнике должны быть молочные и белковые продукты, а в шкафах — крупы, орехи, макароны из твёрдых сортов пшеницы.
Павлова посоветовала покупать только свежие продукты в небольших количествах. По её словам, лучше отказаться от жарки. Полезнее готовить на пару, варить или тушить.
Также она посоветовала сократить объём порций и есть медленно, сосредотачиваясь на процессе, не глядя в гаджеты, телевизор или книгу.
Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.