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Диетолог Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами

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RT
Врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, как безопасно поддержать здоровье витаминами и не довести себя до гипервитаминоза.
Диетолог Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами
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Как он уточнил, в норме витамины поступают в организм с пищей или синтезируются в некоторых тканях и органах — коже, кишечнике (за счёт симбиотических бактерий), печени. При некоторых обстоятельствах — если человек питается недостаточно разнообразно или редко бывает на солнце — уровень витаминов снижается.

Он подчеркнул, что это может сказываться на общем самочувствии (появляется хроническая усталость, энергии не хватает даже на повседневные дела), состоянии иммунитета, тканей и органов (кожа тускнеет, начинают сильнее выпадать волосы). В этом случае он считает, что приём витаминных добавок желателен и даже необходим.

«Проблема в том, что тема витаминов в тренде: о необходимости приёма тех или иных добавок много пишут нутрициологи, эндокринологи и другие специалисты, а иногда и вовсе люди без медицинского образования. Поставить себе диагноз и начать принимать добавки сейчас легче, чем когда-либо. А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто. Между тем проблема существует, она достаточно острая», — отметил Брыкин.

Гипервитаминоз, или повышение концентрации витаминов до токсичного уровня, — это состояние, при котором тот или иной витамин накапливается в тканях и органах и мешает их нормальной работе. Как подчеркнул врач, к гипервитаминозу может привести не только бесконтрольный приём витаминных добавок, но их сочетание с некоторыми лекарствами, которые повышают усвояемость веществ или содержат витамины в составе в качестве вспомогательного компонента.

«Опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Они откладываются в жировой ткани и печени, и их передозировка может привести к неприятным и даже жизнеугрожающим последствиям. Гипервитаминоз способен вызывать множество симптомов: от аллергических реакций и диспепсических расстройств до развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых патологий, повышения риска онкологических заболеваний. А вот передозировка водорастворимых витаминов не так опасна, потому что они достаточно быстро выводятся из организма с мочой, хоть и способны вызвать покраснение на коже или расстройство желудка. Самый большой вред от них — в бессмысленной трате денег», — объясняет врач.

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