Врач Чернышова посоветовала отказаться от жареного и острого при гастрите
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Воспалённая слизистая оболочка желудка очень чувствительна к раздражителям, поэтому пациентам необходимо скорректировать свой рацион, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, при гастрите надо отказаться от жареного, жирного, солёного, острого, маринованного в уксусе, а также от перца и специй.
Чернышова посоветовала соблюдать правильную температуру пищи и её консистенцию. Еда должна быть тёплой, 37—38 градусов, и измельчённой, без крупных кусочков.
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