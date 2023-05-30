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Врач Чернышова посоветовала отказаться от жареного и острого при гастрите

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при гастрите придётся отказаться от ряда продуктов, чтобы исключить вероятность обострения заболевания.
Врач Чернышова посоветовала отказаться от жареного и острого при гастрите
  • Gettyimages.ru

Воспалённая слизистая оболочка желудка очень чувствительна к раздражителям, поэтому пациентам необходимо скорректировать свой рацион, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, при гастрите надо отказаться от жареного, жирного, солёного, острого, маринованного в уксусе, а также от перца и специй.

Чернышова посоветовала соблюдать правильную температуру пищи и её консистенцию. Еда должна быть тёплой, 37—38 градусов, и измельчённой, без крупных кусочков.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва во время беседы с НСН рассказала о пользе супов.

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