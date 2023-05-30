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Нутрициолог Залесская предупредила о риске дефицита омега-3 и железа у женщин на диете

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Диетолог-нутрициолог, эксперт компании Solgar Виктория Залесская рассказала, что, согласно новому исследованию, женщины, соблюдающие диету перед пляжным сезоном, подвержены риску развития метаболических нарушений из-за недостатка в их организме омега-3 жирных кислот и других важных для здоровья микроэлементов.
Нутрициолог Залесская предупредила о риске дефицита омега-3 и железа у женщин на диете
  • Gettyimages.ru

Недостаток в организме омега-3 ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот) может быть вызван исключением из рациона большинства жиров, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист подчеркнула, что омега-3 должны входить в ежедневный рацион особенно в случае спортивных нагрузок.

Не менее важно поддерживать уровень железа, поскольку этот микроэлемент необходим для синтеза гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам, сказала Залесская.

Эксперт также отметила, что для здоровья женщины важны магний, селен, коэнзим Q10, витамин А, витамин Е, холин, инозитол, таурин и лецитин.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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