Нутрициолог Залесская предупредила о риске дефицита омега-3 и железа у женщин на диете
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Недостаток в организме омега-3 ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот) может быть вызван исключением из рациона большинства жиров, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист подчеркнула, что омега-3 должны входить в ежедневный рацион особенно в случае спортивных нагрузок.
Не менее важно поддерживать уровень железа, поскольку этот микроэлемент необходим для синтеза гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам, сказала Залесская.
Эксперт также отметила, что для здоровья женщины важны магний, селен, коэнзим Q10, витамин А, витамин Е, холин, инозитол, таурин и лецитин.
Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.