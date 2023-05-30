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Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение ложной информации

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Столичная прокуратура предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, в том числе о происшествиях в Москве.
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение ложной информации
  • РИА Новости

По данным надзорного ведомства, в соцсетях выявлены недостоверные публикации «об обстоятельствах происшествий в столице».

В прокуратуре предупредили, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим представителям СМИ и блогосферы рекомендовали не распространять недостоверные данные, а при подготовке сообщений руководствоваться официальными источниками информации. 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.

В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве. В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.

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