Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение ложной информации

Столичная прокуратура предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, в том числе о происшествиях в Москве.

По данным надзорного ведомства, в соцсетях выявлены недостоверные публикации «об обстоятельствах происшествий в столице».

В прокуратуре предупредили, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим представителям СМИ и блогосферы рекомендовали не распространять недостоверные данные, а при подготовке сообщений руководствоваться официальными источниками информации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.

В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве. В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.