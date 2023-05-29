Врач Чернышова рассказала о пользе киселя и каш при гастрите

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала при гастрите питаться продуктами, которые обладают обволакивающими свойствами.

Употребление некоторых продуктов позволяет исключить вероятность раздражения слизистой желудка, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».

В число таких продуктов Чернышова включила кисель, вязкие каши (например, овсянка), пюре из овощей, супы-пюре.

«Они обволакивают и защищают стенки желудка от раздражения. Переработанная еда легче воспринимается организмом и не вызывает неприятных ощущений», — сказала врач.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.