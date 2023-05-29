Врач Чернышова рассказала о пользе киселя и каш при гастрите
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Употребление некоторых продуктов позволяет исключить вероятность раздражения слизистой желудка, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».
В число таких продуктов Чернышова включила кисель, вязкие каши (например, овсянка), пюре из овощей, супы-пюре.
«Они обволакивают и защищают стенки желудка от раздражения. Переработанная еда легче воспринимается организмом и не вызывает неприятных ощущений», — сказала врач.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.