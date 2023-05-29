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Ульянов заявил, что Дзюба получает достойную зарплату после переподписания контракта

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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.
Ульянов заявил, что Дзюба получает достойную зарплату после переподписания контракта
  • РИА Новости

«Это важное переподписание. Артём доказал всё своей работой. Он очень важный человек в команде. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитирует Ульянова РИА Новости.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Дзюба прокомментировал слова хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина об их возможной борьбе на поле.

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