Дзюба о шутке Овечкина: с таким милым пузиком можно себе позволить

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (4:2) прокомментировал слова хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина об их возможной борьбе на поле.

«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле, он увидел, кто сегодня сильный, а кто — не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

26 мая Овечкин посетил тренировку «Динамо». Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.

Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Ранее Овечкин отметил положительные стороны в непопадании в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.