Дзюба о шутке Овечкина: с таким милым пузиком можно себе позволить
- РИА Новости
«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле, он увидел, кто сегодня сильный, а кто — не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
26 мая Овечкин посетил тренировку «Динамо». Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.
Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».
Ранее Овечкин отметил положительные стороны в непопадании в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.