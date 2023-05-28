Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дзюба о шутке Овечкина: с таким милым пузиком можно себе позволить

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (4:2) прокомментировал слова хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина об их возможной борьбе на поле.
Дзюба о шутке Овечкина: с таким милым пузиком можно себе позволить
  • РИА Новости

«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле, он увидел, кто сегодня сильный, а кто — не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

26 мая Овечкин посетил тренировку «Динамо». Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.

Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Ранее Овечкин отметил положительные стороны в непопадании в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить