Трихолог Саперова заявила, что восстановление после пересадки волос займёт год
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«Процесс восстановления может занять до 12 месяцев, и результаты могут быть не такими, как ожидалось. Кроме того, пересадка волос может сопровождаться риском осложнений, таких как инфекции и кровотечения», — сказала она в беседе с РИАМО.
Для снижения риска осложнений дерматолог посоветовала выбирать опытных специалистов и следовать их рекомендациям.
Ранее врач-трихолог, дерматолог Наталья Терёшина рассказала, что самодельные маски для волос могут привести к заболеваниям кожи головы.