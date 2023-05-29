Трихолог Саперова заявила, что восстановление после пересадки волос займёт год

Процесс восстановления после процедуры пересадки волос займёт год, заявила врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

«Процесс восстановления может занять до 12 месяцев, и результаты могут быть не такими, как ожидалось. Кроме того, пересадка волос может сопровождаться риском осложнений, таких как инфекции и кровотечения», — сказала она в беседе с РИАМО.

Для снижения риска осложнений дерматолог посоветовала выбирать опытных специалистов и следовать их рекомендациям.

Ранее врач-трихолог, дерматолог Наталья Терёшина рассказала, что самодельные маски для волос могут привести к заболеваниям кожи головы.