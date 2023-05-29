Диетолог Гинзбург напомнил, что бобовые улучшают усвоение кальция

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что употребление некоторых продуктов улучшает усвоение кальция в организме.

Продукты с содержанием витаминов D и K2 способствуют усвоению кальция, их обязательно следует включить в свой рацион, сообщил специалист в интервью «Москве 24».

Так, витамин K2 содержится в бобовых всех видов, рассказал Гинзбург, посоветовав съедать хотя бы одну порцию таких продуктов в день. Витамина D много в жирной морской рыбе, рыбьем жире, яичных желтках, заключил диетолог.

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