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Диетолог Гинзбург напомнил, что бобовые улучшают усвоение кальция

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что употребление некоторых продуктов улучшает усвоение кальция в организме.
Диетолог Гинзбург напомнил, что бобовые улучшают усвоение кальция
  • Gettyimages.ru

Продукты с содержанием витаминов D и K2 способствуют усвоению кальция, их обязательно следует включить в свой рацион, сообщил специалист в интервью «Москве 24».

Так, витамин K2 содержится в бобовых всех видов, рассказал Гинзбург, посоветовав съедать хотя бы одну порцию таких продуктов в день. Витамина D много в жирной морской рыбе, рыбьем жире, яичных желтках, заключил диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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