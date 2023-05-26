Приём заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновится в России с 1 июня

Приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновится в России с 1 июня. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«С 1 июня текущего года возобновляется приём заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД МЕДИА.

Заявление можно подать в отделениях МВД России, в многофункциональных центрах (МФЦ) или через портал «Госуслуги».

Ранее Государственная дума приняла закон российского правительства, закрепляющий основания для признания загранпаспортов России недействительными.

В марте сообщалось, что завод «Микрон» по производству микросхем работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов.