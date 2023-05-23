Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

Короткая ссылка
Государственная дума приняла закон российского правительства, закрепляющий основания для признания загранпаспортов России недействительными.
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными
  • Legion-Media

Изменения будут внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Таким образом, расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства.

Речь также идёт о таких основаниях, как смерть, непередача без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, факт отсутствия паспорта или его неполучение.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Financial Times заявил об ужесточении правил выезда из России для работников некоторых сфер.

По его словам, с начала спецоперации этому вопросу стали уделять больше внимания.

7 апреля президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов рассказал, повлияет ли возможность безвизового въезда в 20 стран на выбор россиян, планирующих путешествия в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить