Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными
- Legion-Media
Изменения будут внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Таким образом, расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства.
Речь также идёт о таких основаниях, как смерть, непередача без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, факт отсутствия паспорта или его неполучение.
В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Financial Times заявил об ужесточении правил выезда из России для работников некоторых сфер.
По его словам, с начала спецоперации этому вопросу стали уделять больше внимания.
7 апреля президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов рассказал, повлияет ли возможность безвизового въезда в 20 стран на выбор россиян, планирующих путешествия в этом году.