Турэксперт Голов: безвиз существенно не повлияет на выбор стран для отдыха среди россиян
- РИА Новости
Заграничный туристический поток формируется не только из возможности попасть в страну без визы или загранпаспорта. Люди выбирают оптимальные варианты, как туда добраться, сказал эксперт, отметив, что в основном эти 20 стран не имеют прямого сообщения с Москвой.
«Приходится совершать пересадки, что делает поездку дороже. Поэтому граждане склонны выбирать те страны, куда можно долететь напрямую, а это традиционно Турция, Египет, Арабские Эмираты, ну и страны СНГ в том числе», — заключил Голов.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.