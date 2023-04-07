Турэксперт Голов: безвиз существенно не повлияет на выбор стран для отдыха среди россиян

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Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, повлияет ли возможность безвизового въезда в 20 стран на выбор россиян, планирующих путешествия в этом году.
Турэксперт Голов: безвиз существенно не повлияет на выбор стран для отдыха среди россиян
  • РИА Новости

Заграничный туристический поток формируется не только из возможности попасть в страну без визы или загранпаспорта. Люди выбирают оптимальные варианты, как туда добраться, сказал эксперт, отметив, что в основном эти 20 стран не имеют прямого сообщения с Москвой.

«Приходится совершать пересадки, что делает поездку дороже. Поэтому граждане склонны выбирать те страны, куда можно долететь напрямую, а это традиционно Турция, Египет, Арабские Эмираты, ну и страны СНГ в том числе», — заключил Голов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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