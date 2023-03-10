Завод «Микрон» работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов

Завод «Микрон» по производству микросхем работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Микрон».

«Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее Гознак заявил, что сейчас изготавливает загранпаспорта нового образца по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме рано.