Узнать больше

Завод «Микрон» работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов

Короткая ссылка
Завод «Микрон» по производству микросхем работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов.
Завод «Микрон» работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Микрон».

«Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее Гознак заявил, что сейчас изготавливает загранпаспорта нового образца по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме рано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить