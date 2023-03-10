В Гознаке сообщили, что изготавливают загранпаспорта нового образца по полученным заявкам

Гознак заявил, что сейчас изготавливает загранпаспорта нового образца по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме рано.

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — говорится в сообщении.

При этом в Гознаке отметили, что говорить о «ритмичности» производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

Ранее Минцифры сообщило о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.