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В Гознаке сообщили, что изготавливают загранпаспорта нового образца по полученным заявкам

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Гознак заявил, что сейчас изготавливает загранпаспорта нового образца по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме рано.
В Гознаке сообщили, что изготавливают загранпаспорта нового образца по полученным заявкам
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — говорится в сообщении.

При этом в Гознаке отметили, что говорить о «ритмичности» производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

Ранее Минцифры сообщило о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.

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