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Профессор Шульга рассказала, зачем в школах нужны психологи

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Доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологи Государственного университета просвещения Татьяна Шульга рассказала, зачем в школах нужны психологи.
Профессор Шульга рассказала, зачем в школах нужны психологи
  • Gettyimages.ru

«Подростковый возраст — самый сложный. У детей есть потребность в независимости и в то же время в общении. А родителям зачастую общаться с ними некогда... Здесь очень востребована помощь психолога», — сказала она в беседе с ФАН.

Кроме того, по словам профессора, часто специалисты нужны и родителям школьников. Она пояснила, что иногда из-за сложных отношений с родителями дети становятся замкнутыми и приобретают социальные фобии.

«Школьный психолог работает и с учителями — ведь у них тоже есть проблемы с учениками, с коллегами, с руководством, и, опять же, с родителями школьников», — добавила Шульга.

Детский психолог Яна Лейкина ранее рассказала, как поддержать детей перед сдачей ЕГЭ. В частности, она посоветовала родителям уделять ребёнку больше внимания.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице в программе психологической поддержки для школьников перед ЕГЭ в этом году уже приняли участие более 100 тыс. человек.

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