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Психолог Лейкина призвала родителей поддержать детей перед сдачей ЕГЭ

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Детский психолог Яна Лейкина рассказала, как поддержать детей перед сдачей ЕГЭ. В частности, она посоветовала родителям уделять ребёнку больше внимания.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что можно вместе отправиться на прогулку, во время которой рассказать истории о себе — например, о том, как родители сдавали экзамены.

«Можно проводить ребёнка прямо до школы, используя настраивающие фразы: «Я в тебя верю», «У тебя всё получится», «Ты хорошо подготовился», — считает Лейкина.

Как добавила эксперт, взрослым очень важно в такие моменты быть спокойными и проецировать своё состояние на детей.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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