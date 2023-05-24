В Москве более 100 тысяч человек приняли участие в психологической подготовке перед ЕГЭ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице в программе психологической поддержки для школьников перед ЕГЭ в этом году уже приняли участие более 100 тыс. человек.

Как пишет НСН, программа предполагает цикл лекций от известных российских психологов и специалистов по работе со стрессом, которые проходят как в онлайн-, так и офлайн-формате.

На данный момент проведены две лекции. Ракова анонсировала проведение дополнительных двух лекций в ближайшее время.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.