В Москве более 100 тысяч человек приняли участие в психологической подготовке перед ЕГЭ
Как пишет НСН, программа предполагает цикл лекций от известных российских психологов и специалистов по работе со стрессом, которые проходят как в онлайн-, так и офлайн-формате.
На данный момент проведены две лекции. Ракова анонсировала проведение дополнительных двух лекций в ближайшее время.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.