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Диетолог Мещерякова: просмотр телевизора за едой негативно влияет на пищеварение

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала во время приёма пищи отказаться от просмотра телевизора, чтобы сконцентрироваться на процессе и не съесть лишнего.
Диетолог Мещерякова: просмотр телевизора за едой негативно влияет на пищеварение
  • Gettyimages.ru

«Организм человека устроен так, что во время еды любой сильный раздражитель гарантированно переключает внимание на себя», — объяснила специалист в беседе с Life.ru.

По её словам, этим приёмом часто пользуются родители маленьких детей, когда ставят на стол еду и одновременно включают мультфильмы.

Чтобы процесс пищеварения шёл правильно, организм должен выделять ферменты и желудочный сок. Этого можно добиться лишь при концентрации внимания на еде, а не на просмотре фильма, уточнила Мещерякова.

Она также посоветовала тщательно пережёвывать пищу, исключить любые негативные источники информации, а также соцсети и телевизор.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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