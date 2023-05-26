Министр ДНР Крамаренко: уровень продовольственной безопасности в республике сильно вырос

Исполняющий обязанности зампреда правительства, министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артём Крамаренко заявил, что уровень продовольственной безопасности в республике сильно вырос.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Крамаренко, степень уровня продовольственной безопасности по ряду культур на сегодняшний день составляет 70-80%.

«Наша болевая точка — это овощи. Мы имеем достаточно низкий процент — покрытие порядка 7%», — сказал министр.

При этом он отметил, что в республике растёт обеспеченность молоком.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариупольском морском торговом порту загрузили зерном из ДНР первое судно .

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей.