Лукашенко предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей.
Лукашенко предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Лукашенко подчеркнул, что местным жителям тяжело жить в условиях продолжающихся боевых действий под обстрелами.

«В этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — цитирует его БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил необходимость возродить промышленные предприятия и сельское хозяйство.

«В конце концов люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы нечужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер проводит в Минске встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В июле Лукашенко в интервью AFP заявил, что Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР и сотрудничает с ними.

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