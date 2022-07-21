Лукашенко: Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР и сотрудничает с ними.

«Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что если надо будет, то Белоруссия признает Крым, ДНР и ЛНР указом президента.

При этом он считает, что в настоящее время «это ничего не даст дополнительно».

Ранее в Кремле заявили, что не видят нужды в сигналах от Лукашенко о признании Крыма, отметив, что российский союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.