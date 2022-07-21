Лукашенко: Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР и сотрудничает с ними.
Лукашенко: Белоруссия де-факто признала статус Крыма, ДНР и ЛНР
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что если надо будет, то Белоруссия признает Крым, ДНР и ЛНР указом президента.

При этом он считает, что в настоящее время «это ничего не даст дополнительно».

Ранее в Кремле заявили, что не видят нужды в сигналах от Лукашенко о признании Крыма, отметив, что российский союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить