В России предложили проводить аборты только по системе ОМС
- Gettyimages.ru
Также копия обращения (есть в распоряжении RT) направлена главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову.
По словам детского омбудсмена, одним из приоритетных направлений политики государства среди прочего является всестороннее содействие повышению рождаемости.
«Значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности играет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. А один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, — это аборты», — добавила Волынец.
Сегодня процедура прерывания беременности проводится как в частных, так и в государственных, муниципальных медицинских организациях, в том числе по системе ОМС, напомнила она.
«Проведение процедуры абортов только в рамках ОМС даст возможность усилить контроль над их осуществлением... Кроме того, это позволит учитывать каждую процедуру прерывания беременности, что обеспечит достоверную статистику абортов. Частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, что существенно искажает статистику», — отметила уполномоченный по правам ребёнка Татарстана.
При реализации инициативы, как она считает, Минздрав сможет заменить частным клиникам квоты на проведение абортов квотами на другие услуги. В конечном итоге эта мера позволит улучшить репродуктивное здоровье женщины, защитит право ребёнка на жизнь. А это отвечает интересам демографической политики государства, подчеркнула омбудсмен.
«Прошу вас поддержать инициативу и разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе обязательного медицинского страхования», — говорится в обращении.
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов сообщил, что в возглавляемой им структуре предложили законодательно запретить замужней женщине искусственно прерывать беременность по желанию без согласия её супруга.