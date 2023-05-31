В России предложили проводить аборты только по системе ОМС

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать её инициативу о проведении процедуры искусственного прерывания беременности исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). С аргументами, которые, по мнению Волынец, оправдывают необходимость реализации такой идеи, ознакомился RT.

Также копия обращения (есть в распоряжении RT) направлена главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову.

По словам детского омбудсмена, одним из приоритетных направлений политики государства среди прочего является всестороннее содействие повышению рождаемости.

«Значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности играет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. А один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, — это аборты», — добавила Волынец.

Сегодня процедура прерывания беременности проводится как в частных, так и в государственных, муниципальных медицинских организациях, в том числе по системе ОМС, напомнила она.

«Проведение процедуры абортов только в рамках ОМС даст возможность усилить контроль над их осуществлением... Кроме того, это позволит учитывать каждую процедуру прерывания беременности, что обеспечит достоверную статистику абортов. Частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, что существенно искажает статистику», — отметила уполномоченный по правам ребёнка Татарстана.

При реализации инициативы, как она считает, Минздрав сможет заменить частным клиникам квоты на проведение абортов квотами на другие услуги. В конечном итоге эта мера позволит улучшить репродуктивное здоровье женщины, защитит право ребёнка на жизнь. А это отвечает интересам демографической политики государства, подчеркнула омбудсмен.

«Прошу вас поддержать инициативу и разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе обязательного медицинского страхования», — говорится в обращении.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов сообщил, что в возглавляемой им структуре предложили законодательно запретить замужней женщине искусственно прерывать беременность по желанию без согласия её супруга.