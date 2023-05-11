Депутат ГД Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить аборт из видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, исключением является наличие медицинских либо социальных показаний для искусственного прерывания беременности. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, несмотря на проводимую политику, направленную на сокращение числа абортов, принятые меры оказались «явно недостаточными».

«В связи с этим дальнейшая государственная поддержка проведения абортов по желанию (без объективных показаний к искусственному прерыванию беременности) вступает в очевидное противоречие с решением первоочередной задачи национального развития — стабильным повышением уровня рождаемости в России», — подчёркивается в пояснительной записке.

Он пояснил, что беременность является свободным выбором женщины (за исключением случаев изнасилования, что является социальным показанием к её прерыванию).

При этом, по словам депутата, искусственное прерывание беременности должно рассматриваться обществом и государством в качестве исключительной, крайней меры, не соответствующей стратегическим целям государственной политики конкретного человека.

Предложенное решение, по его мнению, поможет сократить общее число абортов, высвободить дополнительные финансовые ресурсы для государственной поддержки материнства, отцовства и детства, снизить социальную напряжённость в обществе, исключив конфликтную ситуацию, при которой граждане, разделяющие традиционные российские ценности, исповедующие традиционные для России религии, вынуждены косвенно оплачивать аборты.

Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и в ст. 35 федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вручать бесплатный сертификат здоровья всем российским молодожёнам.