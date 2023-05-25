Минпромторг: другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки линз в Россию

В пресс-службе российского Минпромторга сообщили, что другие страны, помимо Соединённых Штатов, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию.

«По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок», — отметили в ведомстве.

Как передаёт сообщение РИА Новости, на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, которые «позволят полностью закрыть потребность России».

Ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.

24 мая сообщалось, что Минпромторг России может включить контактные линзы прекративших поставки брендов в перечень для параллельного импорта.