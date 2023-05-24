Контактные линзы прекративших поставки брендов могут попасть в список параллельного импорта

Минпромторг России может включить контактные линзы прекративших поставки брендов в перечень для параллельного импорта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский выступил с предложением о распространении механизма параллельного импорта на все категории товаров, кроме производимых в России.