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Контактные линзы прекративших поставки брендов могут попасть в список параллельного импорта

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Минпромторг России может включить контактные линзы прекративших поставки брендов в перечень для параллельного импорта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский выступил с предложением о распространении механизма параллельного импорта на все категории товаров, кроме производимых в России.

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