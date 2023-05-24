Контактные линзы прекративших поставки брендов могут попасть в список параллельного импорта
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — отметили в ведомстве.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский выступил с предложением о распространении механизма параллельного импорта на все категории товаров, кроме производимых в России.