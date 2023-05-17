ФАС предложила ввести параллельный импорт для всех товаров, кроме производимых в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский выступил с предложением о распространении механизма параллельного импорта на все категории товаров, кроме производимых в России.

Об этом он заявил в ходе итоговой коллегии службы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России», — заявил Шаскольский.

Он уточнил, что исключение должны составить товары тех компаний, которые в России создали рабочие места, выплачивают налоги и поставляют продукцию на внутренний рынок.

Также глава ФАС подчеркнул, что параллельному импорту подлежат только легально приобретённые оригинальные товары иностранных производителей, качество и безопасность которых могут быть проверены и подтверждены.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции.

Политик призвал «лишить» западных производителей «части неимущественных прав».

Он также отметил, что значительная часть продукции ушедших из нашей страны компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.