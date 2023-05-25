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Johnson & Johnson предупредили партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию

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Американская компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.
Johnson & Johnson предупредили партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу официального дистрибьютора — фармкомпанию «Протек». 

Гендиректор фармкомпании Дмитрий Погребинский сообщил, что на отечественном рынке в настоящее время есть достаточное количество линз импортного производства.

«Риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России может включить контактные линзы прекративших поставки брендов в перечень для параллельного импорта.

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