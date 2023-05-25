Гладков: пострадавший при атаке ДРГ житель Белгородской области остаётся в реанимации
- РИА Новости
Он уточнил, что двое жителей Грайворонского горокруга переведены из реанимации в обычные палаты.
«Остаётся пока в реанимации один, в тяжёлом состоянии», — написал он во «Вконтакте».
Ранее Гладков сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.