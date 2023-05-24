Гладков: в трёх сёлах под Белгородом, куда прорвалась ДРГ, продолжается разминирование

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.

Как передаёт РИА Новости, во время прямого эфира с ним одна из подписчиц спросила, можно ли эвакуированным из села Гора-Подол жителям вернуться домой.

Гладков ответил отрицательно и сказал, что решение по Гора-Подолу будет принято 25 мая.

«По Козинке и Глотово будем принимать уже послезавтра. Почему? Потому что до сих пор идёт разминирование. Враги зашли, заминировали огромное количество территории, в том числе жилых домов, административных зданий, просто улицы», — заявил губернатор.

Названные им сёла находятся на территории Грайворонского округа.

Ранее начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова заявила, что жителей, вывезенных из населённых пунктов Грайворонского округа Белгородской области, разместили в пунктах временного размещения (ПВР).

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.