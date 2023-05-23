Вывезенных из Грайворонского округа Белгородской области разместили в ПВР
- РИА Новости
«Граждане Грайворонского района размещены в ПВР, они проживают в комфортных условиях, им организовано трёхразовое питание», — цитирует её РИА Новости.
Она также добавила, что всех жителей обошли сотрудники социальной защиты с целью выяснения, кому необходима помощь.
По её словам, медицинские работники объезжают пункты временного размещения, выясняют состояние, в случае необходимости оказывают помощь.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности ПВР для населения.