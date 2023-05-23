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Вывезенных из Грайворонского округа Белгородской области разместили в ПВР

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Начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова заявила, что жителей, вывезенных из населённых пунктов Грайворонского округа Белгородской области, разместили в пунктах временного размещения (ПВР).
Вывезенных из Грайворонского округа Белгородской области разместили в ПВР
  • РИА Новости

«Граждане Грайворонского района размещены в ПВР, они проживают в комфортных условиях, им организовано трёхразовое питание», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что всех жителей обошли сотрудники социальной защиты с целью выяснения, кому необходима помощь.

По её словам, медицинские работники объезжают пункты временного размещения, выясняют состояние, в случае необходимости оказывают помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности ПВР для населения.

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