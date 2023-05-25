Рособрнадзор: выпускников приграничных территорий могут переводить в безопасные регионы

Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут переводить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях», — цитирует его ТАСС.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что российские школы почти на 100% готовы к проведению основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.