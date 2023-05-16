Рособрнадзор заявил о почти 100% готовности школ к проведению основного периода ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школы почти на 100% готовы к проведению основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Соответствующее заявление он сделал во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.

«В принципе мы готовы, субъекты Российской Федерации, регионы, школы, в которых будут проходить экзамены, готовы... У нас, в принципе, готовность практически 100%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.