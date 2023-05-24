Подмосковные врачи и представители фонда «Круг добра» обсудили помощь пациентам

В Мытищинской больнице прошла встреча подмосковных врачей с представителями Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями «Круг добра».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Стороны обсудили взаимодействие между врачом и пациентом, а также вопросы диагностики, практику мультидисциплинарного подхода к лечению.

«У нас выстроились более тесные контакты с фондом, улучшилось взаимопонимание и взаимодействие. Основная цель встречи — повышение качества жизни, медицинского обеспечения детей с редкими заболеваниями», — заявила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина.

Следующая выездная встреча представителей фонда будет с врачами Балашихинской больницы.

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