Подмосковные врачи и представители фонда «Круг добра» обсудили помощь пациентам
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Стороны обсудили взаимодействие между врачом и пациентом, а также вопросы диагностики, практику мультидисциплинарного подхода к лечению.
«У нас выстроились более тесные контакты с фондом, улучшилось взаимопонимание и взаимодействие. Основная цель встречи — повышение качества жизни, медицинского обеспечения детей с редкими заболеваниями», — заявила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина.
Следующая выездная встреча представителей фонда будет с врачами Балашихинской больницы.
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